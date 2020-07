Un lampo dopo 3 anni di buio, Renato Paratore vince il British Masters: è il secondo successo in carriera (Di sabato 25 luglio 2020) Tre anni di buio spezzati in una giornata splendida, coronata da un successo voluto e conquistato. C’è tanto azzurro sull’European Tour, dove Renato Paratore ha compiuto una grande impresa vincendo con 266 (65 66 66 69, -18) colpi il Betfred British Masters, primo di una serie di sei tornei denominati ‘UK Swing’, tutti a porte chiuse, con cui è ripartito l’European Tour dopo lo stop a marzo per la pandemia. Andrew Redington/Getty ImagesSul percorso del Close House GC (par 71), a Newcastle-upon-Tyne in Inghilterra, Paratore, 23enne romano, ha ottenuto il secondo titolo sul circuito, dopo il successo nel Nordea ... Leggi su sportfair

sportli26181512 : Da Marquez a Totti: i recuperi da record dopo gli infortuni: Pochi giorni, qualche settimana al massimo. I campioni… - SkySport : Da Marquez a Totti: i recuperi da record dopo gli infortuni - gponedotcom : Dopo 100 anni Marquez come Nuvolari: i recuperi lampo dei piloti: Nel 1920 il manotovano volante vinse a Monza con… - infoitsport : MotoGp, follia Marquez: in pista 5 giorni dopo l’operazione. Ragioni e precedenti di una convalescenza-lampo - Italia_Notizie : MotoGp, follia Marquez: in pista 5 giorni dopo l’operazione. Ragioni e precedenti di una convalescenza-lampo -

Ultime Notizie dalla rete : lampo dopo Un lampo dopo 3 anni di buio, Renato Paratore vince il British Masters: è il secondo successo in carriera SportFair Marc Marquez/ MotoGp: rinuncia alla gara di Jerez, niente recupero lampo

Marc Marquez rinuncia alla gara di Jerez della MotoGp, niente recupero lampo: il dolore è troppo forte dopo avere girato oggi in prova. Niente imprese eroiche, ha vinto il buon senso: Marc Marquez rin ...

Guastalla, ruba un crocifisso in chiesa: denunciato un 27enne

L’episodio è accaduto venerdì mattina all’interno della basilica della Pieve. Dopo un’indagine lampo, la perquisizione a casa del giovane ha permesso di recuperare l’oggetto risalente alla fine dell’8 ...

Marc Marquez rinuncia alla gara di Jerez della MotoGp, niente recupero lampo: il dolore è troppo forte dopo avere girato oggi in prova. Niente imprese eroiche, ha vinto il buon senso: Marc Marquez rin ...L’episodio è accaduto venerdì mattina all’interno della basilica della Pieve. Dopo un’indagine lampo, la perquisizione a casa del giovane ha permesso di recuperare l’oggetto risalente alla fine dell’8 ...