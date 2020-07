Un bonifico da 250 mila euro al cognato. Verifiche sui conti svizzeri di Fontana (Di sabato 25 luglio 2020) Nella causale del versamento il riferimento ai camici sanitari. I magistrati: «Una vicenda piena di stranezze» Leggi su lastampa

LaStampa : Un bonifico da 250 mila euro al cognato. Verifiche sui conti svizzeri di Fontana - Agenzia_Ansa : Il procuratore di Milano Romanelli: 'Fascicolo aperto sulla base di una segnalazione di operazioni sospette'. L'Uni… - DimitriDeVita : RT @MPSkino: QUANDO LA TOPPA È PEGGIO DEL BUCO #Fontana: 'volevo solo fare una donazione' ...(di 250.000 euro al cognato trami… - MartaAbbiati : RT @Cambiacasacca: Uno non può manco fare un bonifico da 250.000 euri da un conto svizzero derivante dallo scudo di trust alle bahamas, per… - 57Davide : RT @MPSkino: QUANDO LA TOPPA È PEGGIO DEL BUCO #Fontana: 'volevo solo fare una donazione' ...(di 250.000 euro al cognato trami… -

Ultime Notizie dalla rete : bonifico 250

La Stampa

Questa storia "è pazzesca". Lo dice il governatore della Lombardia Attilio Fontana, in un colloquio con la Stampa sull'inchiesta per frode su pubbliche forniture che lo ha coinvolto. "Ma qual è il rea ...«Ma l’Iban della società di suo cognato, Fontana non farebbe prima a chiederlo a sua moglie?». Tra il serio e il faceto — a fronte della curiosa richiesta che a metà maggio gli proveniva dallo staff d ...