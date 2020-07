Un Berlusconi è per sempre: l’addio da 20 milioni di euro per la Pascale (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’amore non ha prezzo ma forse l’addio, dopo dieci anni di fidanzamento, sì. Costa 20 milioni di euro e un assegno annuale di “mantenimento” da un milione di euro la rottura tra la 35enne Francesca Pascale e l’83enne Silvio Berlusconi che, oramai, non sono più una coppia dallo scorso marzo. Ma forse un fil rouge (e un sostanzioso conto in banca) lega indissolubilmente i due ex amanti. Una “buonuscita” per la showgirl napoletana ed ex consigliera provinciale di Napoli che avrà le spalle coperte e le carte di credito piene ancora per molto molto tempo. Una storia, comunque, a lieto fine. L'articolo Un Berlusconi è per sempre: l’addio da 20 ... Leggi su anteprima24

NicolaPorro : Ecco le clausole del #RecoveryFund che ammanetteranno la destra ???????? ???? ????????, anche se dovesse vincere le #elezioni… - berlusconi : Ho votato al Parlamento europeo la risoluzione per il Recovery Fund. Ci siamo battuti fin dal principio per questo… - forza_italia : +++ IRREGOLARE L'UDIENZA CHE CONDANNÒ BERLUSCONI +++ I giudici si registarono di nascosto ma sorvolarono sull'irre… - Stefytassinari : RT @catlatorre: Berlusconi dice che FI non voterà la legge contro l'omotransfobia 'per difendere i minori e i valori della famiglia'. Pens… - 1000FSDanny : RT @catlatorre: Berlusconi dice che FI non voterà la legge contro l'omotransfobia 'per difendere i minori e i valori della famiglia'. Pens… -