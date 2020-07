Udinese, i convocati di Gotti per la sfida al Cagliari (Di sabato 25 luglio 2020) Di seguito la lista dei convocati del tecnico dell‘Udinese, Gotti, per la sfida contro il Cagliari: Portieri: Musso, Nicolas, PerisanDifensori: Samir, Nuytinck, Ter Avest, Stryger Larsen, Becao, Mazzolo, Zeegelaar, De MaioCentrocampisti: Fofana, De Paul, Walace, Sema, Ballarini, Palumbo, LirussiAttaccanti: Okaka, Lasagna, Nestorovski, Oviszach, Compagnon. FOTO: Twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

