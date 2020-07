Uccise l'uomo che voleva violentarla: assolta per legittima difesa (Di sabato 25 luglio 2020) Valentina Dardari La 25enne investì l’uomo per non essere violentata. Il suo carnefice venne ritrovato senza vita in un campo, con i pantaloni abbassati Aurela Perhati è stata assolta dall’accusa di omicidio nei confronti di Massimo Garitta, l’uomo che voleva violentarla. legittima difesa per la donna che aveva investito il 53enne nel tentativo di scappare. L’uomo era stato poi ritrovato senza vita la mattina di Capodanno del 2019 in un campo, compreso tra l'ex Statale del Turchino e la massicciata della ferrovia a Ovada, nell'Alessandrino. L’allora 24enne, ex commessa nell’Outlet di Serravalle Scrivia con problemi psichici, era stata accusata di omicidio, secondo l’accusa volontario, e ... Leggi su ilgiornale

