UBI Banca, ipotesi cambio gonvernance inopportune, infondate e fantasiose (Di sabato 25 luglio 2020) (Teleborsa) – È prematuro parlare in cambio della governance di UBI Banca a OPAS non ancora conclusa e infondata l’ipotesi di sostituzione dell’Ad Victor Massiah con il Vice presidente Roberto Nicastro. Lo precisa un portavoce della Banca in risposta alle indiscrezioni avanzate da Il Messaggero. “Siamo stupiti di leggere, ad OPS non ancora conclusa, alcune notizie di stampa riportate dal quotidiano Il Messaggero che, non opportunamente verificate con gli uffici competenti della Banca, si esercitano in ipotetici e fantasiosi cambiamenti nella governance dell’istituto”. UBI in particolare definisce “tecnicamente infondata” l’ipotesi di una sostituzione di Massiah con Nicastro, in quanto “tale carica non sarebbe ... Leggi su quifinanza

