Turismo, da Firenze a Roma a Venezia: nel 2020 oltre il 60% in meno di turisti stranieri (Di sabato 25 luglio 2020) Secondo l’Agenzia nazionale Turismo i visitatori internazionali pernottanti in Italia dovrebbero diminuire del 55% (35 milioni di turisti in meno) nel 2020. Nelle prime due settimane di luglio, in base alle stime dei principali operatori del settore, risale la curva delle presenze. Ma a Roma, Firenze, Venezia, il calo è ancora tra il 70 e l’80% rispetto a un anno fa Leggi su ilsole24ore

Canoe sul lago, il nuovo turismo

Paradossalmente, il lockdown sembra abbia avvantaggiato il turismo sull’invaso ... Quando rientreremo a casa, a Firenze, faremo sicuramente pubblicità». «Felicemente stanco per il grande giro che ...

L’allarme di Ristoratori Toscana: “o chiudiamo o ci fagocita la criminalità”

“25mila lavoratori della ristorazione rischiano il posto in Toscana, 6mila a Firenze”: questi i risultati allarmanti dell'indagine di Ristoratori Toscana presentata stamani a Firenze. Naccari (Ristora ...

