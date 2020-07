Tuchel: «Dura lasciare Verratti in panchina» – VIDEO (Di sabato 25 luglio 2020) Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa di Francia contro il Saint-Etienne Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa di Francia contro il Saint-Etienne. Queste le sue parole su Marco Verratti. «Verratti è pronto per giocare. Abbiamo optato per un 4-4-2 e la scelta era tra lui e Leo Paredes. È la prima volta che lascio Marco in panchina ma è pronto al 100%. È stata una decisione difficilissima perchè entrambi meritavano di giocare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa di Francia contro il Saint-Etienne. Queste le sue parole su Marco Verratti. «Verratti è pronto per giocare. Abbiamo optato per u ...

