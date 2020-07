Trump torna “chierichetto”: “Mi pento dei miei tweet, preferivo le lettere” (Di sabato 25 luglio 2020) Donald Trump sempre più “uomo di chiesa”: nelle ultime ore ha dichiarato che spesso si è pentito, e continua a pentirsi, di alcuni suoi tweet. Donald Trump sempre più “uomo di chiesa”. Da un periodo a questa parte, di grande tensione e malessere nazionale, il Presidente degli Stati Uniti d’America è in netta difficoltà e visibile confusione. Che poi sia un uomo dalle “grandi uscite” questo è fuori dubbio. Ogni tanto (anche in modo del tutto sgarbato) le sue uscite hanno destato sgomento se non preoccupazione. Ora, invece, torna a essere un vero e proprio “chierichetto”: “si pente con un tutto il cuore”. Al centro di codesto peccato ci sarebbero alcuni suoi scritti postati su Twitter nei mesi e anni addietro. ... Leggi su bloglive

Usa: Trump, rimpiango spesso i miei tweet e retweet

New York, 24 lug 22:31 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha riconosciuto in un'intervista rilasciata oggi che "spesso" rimpiange i suoi tweet e retweet. "Una volta, pri ...

