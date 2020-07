Trump è costretto a fare il contrario di quanto diceva sul Covid (Di sabato 25 luglio 2020) Milano. Donald Trump diceva che la mascherina non serviva e poi l’ha messa anche lui; diceva che i test non servivano e poi li ha fatti fare; diceva che i comizi elettorali dovevano ricominciare e poi si è infuriato perché, guarda un po’, la gente non arrivava; diceva che avrebbe fatto la convention Leggi su ilfoglio

frustametafora : @PaoliClaudio1 @giu33liana Sei la contraddizione in persona, mi parli di libertà e poi ti va bene che Trump detti l… - rogar50 : RT @anubidal: Ted Wheeler, che ha fatto le stesse cose di Trump per 55 giorni e per anni, è stato appena costretto ad andarsene dalla piazz… - TitoDarca : RT @anubidal: Ted Wheeler, che ha fatto le stesse cose di Trump per 55 giorni e per anni, è stato appena costretto ad andarsene dalla piazz… - anubidal : Ted Wheeler, che ha fatto le stesse cose di Trump per 55 giorni e per anni, è stato appena costretto ad andarsene d… -