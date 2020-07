“Troppo ottimismo, ora…”. Alex Zanardi, parla il medico che ha soccorso il campione: la situazione (Di sabato 25 luglio 2020) Alex Zanardi, peggioramenti improvvisi che sconcertano. Lo apprendiamo dopo le dichiarazioni rilasciate dal medico di emergenza e responsabile del 118 di Grosseto, Roberto Biagioni, intervistato da Il Corriere della Sera. Il medico ha prestato soccorso ad Alex Zanardi subito dopo l’incidente, arrivando a bordo dell’elisoccorso sopraggiunto sul luogo. “In questi casi, l’evoluzione clinica procede in un modo che definiamo ondulatorio, con riprese che vanno oltre le più ottimistiche aspettative e peggioramenti improvvisi che possono lasciare sconcertati”, afferma Roberto Biagioni, e aggiunge che “non bisogna esagerare con l’ottimismo ma allo stesso tempo neppure cadere nel peggior pessimismo ... Leggi su caffeinamagazine

