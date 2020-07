Tra Renzi e Boschi è crisi nera dopo le foto al mare di Maria Elena e gli assembramenti sullo yacht (Di sabato 25 luglio 2020) Il precipitoso ritiro della foto dai social da parte di un giornalista napoletano a caccia di pubblicità, più che di amicizia, non è servito a evitare le polemiche. E a scatenare l’ira di Matteo Renzi, ormai stufo della “passerelle” di Maria Elena Boschi che l’altro giorno, nel golfo di Napoli, dopo aver inondato il web di sue foto in shorts e decolléte. Renzi e Boschi ai ferri corti A Ischia si è poi consumata la vicenda dell’assembramento sullo yacht di lusso, con la Boschi in compagnia di Gennaro Migliore, tra i big del partito di Matteo Renzi, uno accanto all’altro, prima in barca, poi al ... Leggi su secoloditalia

