Tra movida e litorali pieni si va a vietare il corteo per i 40 anni della strage di Bologna (Di sabato 25 luglio 2020) Gigi Marcucci Credo che sia stato un errore non autorizzare il corteo del 2 agosto ma dubito fortemente che esista un disegno deliberato e lucido di smobilitare e scoraggiare progressivamente la ...

