Torna il Music Village: i protagonisti dell’edizione 2020 (Di sabato 25 luglio 2020) Sarà una estate diversa dal solito perchè gli eventi saranno gestiti in modo diverso e non ci sarà spazio per gli assembramenti. Ma la Musica pian piano tornerà! Anche quest’anno Torna Music In Village, l’appuntamento con la Musica a Pordenone che accompagna ormai l’estate da ben 25 anni. protagonisti delle tre serate in Piazza XX Settembre FRANKIE Hi-NRG MC il 27 agosto, OMAR PEDRINI il 28 agosto e i MELLOW MOOD il 29 agosto. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito previa prenotazione, i posti sono limitati in osservanza delle disposizioni governative. Music Village EDIZIONE 2020: ECCO CHI CI SARA’ Music IN ... Leggi su ultimenotizieflash

Sarà una estate diversa dal solito perchè gli eventi saranno gestiti in modo diverso e non ci sarà spazio per gli assembramenti. Ma la musica pian piano tornerà! Anche quest’anno torna Music In Villag ...

Guarda il video di "Paloma", il nuovo brano di Fred De Palma con Anitta

Dopo il grande successo di “Una volta ancora", Fred De Palma torna con il suo nuovo singolo per l’estate 2020 Da inizio mese è on air "Paloma", il nuovo singolo per l’estate 2020 di Fred De Palma con ...

Sarà una estate diversa dal solito perchè gli eventi saranno gestiti in modo diverso e non ci sarà spazio per gli assembramenti. Ma la musica pian piano tornerà! Anche quest'anno torna Music In Villag ...