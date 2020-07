Torino, Sky: Marco Giampaolo in pole per la panchina (Di sabato 25 luglio 2020) L’ex tecnico del Milan, Marco Giampaolo, è pronto a tornare su una panchina di Serie A. Dopo l’esonero in rossonero, l’allenatore abruzzese, secondo Sky Sport, sarebbe in pole position per sostituire Moreno Longo alla guida del Torino, a partire dalla prossima stagione. I granata, al momento, sono focalizzati sulle ultime tre giornate di campionato e sui punti necessari ad ottenere la matematica salvezza, ma iniziano a pensare anche al futuro. L’ingaggio di Giampaolo da parte del club di Urbano Cairo sarebbe importante anche per il Milan, poiché i rossoneri andrebbero a risparmiare ben 4 milioni lordi dell’ultimo anno di contratto. Leggi su sportface

fabiochiusi : Allo stadio Olimpico di Torino sperimentata una tecnologia che oltre a rilevare la temperatura corporea usa il rico… - SkyTG24 : Asti, rubava ombrelloni e sedie dai dehors dei bar: arrestato - sportface2016 : #SerieA | #Torino, Sky: Marco #Giampaolo in pole per la panchina - Stefaniaugo77 : RT @SkyTG24: Alessandria, perseguita la ex moglie: arrestato 63enne - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Alessandria, perseguita la ex moglie: arrestato 63enne -