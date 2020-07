Torino Giampaolo, avviati i contatti per la prossima stagione (Di sabato 25 luglio 2020) : l’ex tecnico del Milan piace al club granata Il Torino punta forte su Marco Giampaolo. L’ex tecnico del Milan – come riportato dal portale Gianlucadimarzio.com – è il primo nome sulla lista per sostituire Moreno Longo. Ci sono già stati i primi contatti tra le parti, ma l’ex rossonero dovrà prima risolvere la questione che lo lega al Milan: attualmente ha un contratto fino al 2021. Ad ogni modo l’ex Samp rimane la scelta numero per la panchina granata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

