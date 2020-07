Tifosi contro, aria pesante nello spogliatoio: la permanenza di Sarri dipenderà dalla Champions (Di sabato 25 luglio 2020) Maurizio Sarri, nonostante le rassicurazioni pubbliche di Fabio Paratici, non è ancora certo della conferma sulla panchina della Juventus. Sono in molti a credere che al tecnico toscano non basterà vincere lo Scudetto per avere la conferma. Molto se non tutto potrebbe dipendere dall'andamento in Champions League. Nssuno alla Juve pensava di dover vincolare i programmi di settembre ai risultati di agosto, ma è quanto sta accadendo in questo momento. Udinese Calcio v Juventus - Serie A Secondo... Leggi su 90min

