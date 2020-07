The Walking Dead 10 il finale il 4 ottobre (5 in Italia) e arriveranno episodi extra (ma non la stagione 11) – Comic-Con@Home (Di sabato 25 luglio 2020) The Walking Dead 10 finale il 4 ottobre (il 5 su Fox in Italia) la stagione avrà episodi aggiuntivi. Debuttano Fear the Walking Dead 6 e World Beyond Normalmente il Comic-Con di San Diego era l’occasione per AMC per svelare la data di debutto della nuova stagione di The Walking Dead. Ma la pandemia ha cambiato il mondo, il Comic-Con si è trasferito nelle case dei fan e la stagione 11 non arriverà in autunno. Ma il mondo di The Walking Dead non si ferma mai così il 4 ottobre su AMC arriverà il finale della decima ... Leggi su dituttounpop

