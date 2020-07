The Kissing Booth 2 la commedia romantica conquista subito la Top Ten di Netflix (Di sabato 25 luglio 2020) The Kissing Booth 2 la commedia romantica adolescenziale conquista subito la top ten dei preferiti di Netlfix. Trama e trailer Dopo il grande successo del primo film, arriva su Netflix The Kissing Booth 2 e la teen romantic-comedy conquista subito il pubblico balzando in testa alla top ten dei titoli più popolari. Una storia d’amore e amicizia quella tra Elle e Lee, nati lo stesso giorno nello stesso ospedale e amici da sempre ma con una regola: Elle non può frequentare il fratello di Lee, Noah. Peccato che Elle si innamori di questo bel rubacuori della scuola dovendo così scegliere tra amore e amicizia. The Kissing Booth diretto e scritto da ... Leggi su dituttounpop

team_world : The Kissing Booth 2 è su Netflix ?? Riecco l'amicizia e l'amore di Joey King, Jacob Elordi e Joel Courtney nell'at… - alekseifournier : @riverdenbrough boh non lo so forse cambierò idea quando guarderò the kissing booth 2??? - camiIaaIt : the kissing booth me hizo acordar lo que era pelearme con mi ex jajsjsjsjsjaj - hellovaldez : Comunque, the kissing booth 2 carino ma non finiva più, stavo per sentirmi male - adoreucurly : comunque ho visto the kissing booth 2 e devo dire che si vede che è stato girato dopo la rottura degli attori dei p… -