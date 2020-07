Test Medicina, Consulcesi: "50mila non diventeranno medici. Così si favoriscono i più furbi" (Di sabato 25 luglio 2020) «Anche quest'anno il sogno di oltre 50mila giovani rischia di infrangersi in 100 minuti davanti ad un Test a crocette». Lo afferma il presidente di Consulcesi, Massimo Tortorella, commentando le 66.638 iscrizioni alla prova selettiva per accedere alla facoltà di medicina a fronte di 13.072 posti disponibili. «Rispetto a lo scorso anno ci sono 2mila iscrizioni in meno e 1500 posti in più, nonostante questo, solo uno su cinque ce la farà. Ciò che fa discutere resta la modalità di selezione che a nostro avviso ha scoraggiato molti ragazzi nonostante l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 abbia messo in evidenza da una parte l'importanza della missione che portano avanti i medici e dall'altra le carenze ... Leggi su liberoquotidiano

wexndedrjght : PER FAVORE PRIMA DEL TEST DI MEDICINA - marediipersone : La mia paura più grande non è non superare i test di medicina ma deludere i miei genitori e chi mi sta accanto per aver fallito - Queen_Orsy : Gli stessi che al tempo sono entrati tutti col ricorso a medicina (quando noi comuni mortali più anziani ci sbattev… - infoitsalute : Medicina, il business d'oro del test e la seconda via per superarlo - oliverhogws : ma nessuno riuscirà mai a passare il test di ingresso di medicina nessuno riuscirà mai a passare il test di ingress… -

Ultime Notizie dalla rete : Test Medicina Test Medicina 2020: è boom di iscritti alla prova Liveunict | Magazine sull'Università di Catania Dati coronavirus del 25 luglio: 6 nuovi casi su 960 tamponi

Nelle ultime 24 ore l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha identificato 6 nuove infezioni da coronavirus, su 960 tamponi effettuati. Le persone sinora risultate positive al test del coronavirus restan ...

Covid-19 - Indagine epidemiologica, effettuati quasi 1.200 test a Benevento

Provincia e Università degli studi del Sannio che hanno aderito al nostro invito a sottoporsi al test, così come – ha dichiarato il sindaco Mastella – ringrazio l’Università degli studi del Sannio, ...

Nelle ultime 24 ore l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha identificato 6 nuove infezioni da coronavirus, su 960 tamponi effettuati. Le persone sinora risultate positive al test del coronavirus restan ...Provincia e Università degli studi del Sannio che hanno aderito al nostro invito a sottoporsi al test, così come – ha dichiarato il sindaco Mastella – ringrazio l’Università degli studi del Sannio, ...