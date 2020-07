Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Linda smaschera Dirk e lo caccia! (Di sabato 25 luglio 2020) Su intrighi e menzogne ci ha costruito una carriera ed un matrimonio. Ma sarà proprio a causa dei suoi inganni che perderà tutto. Proprio quando sembrerà essere ormai riuscito a riconquistare Linda (Julia Grimpe), nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Dirk Baumgartner (Markus Pfeiffer) vedrà infatti crollare il suo castello di bugie. E a quel punto sarà davvero troppo tardi per rimediare…Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 27 luglio 2020Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Dirk si finge invalido per riconquistare ... Leggi su tvsoap

