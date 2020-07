Tempatation Island: come finirà il falò tra Annamaria e Antonio? (Di sabato 25 luglio 2020) Annamaria e Antonio si sono davvero lasciati dopo il falò di confronto a Temptation Island oppure la donna ha deciso di dare una nuova possibilità al fidanzato? Indiscrezioni giungono dal villaggio in Sardegna… Temptation Island riserva sempre grandissime sorprese. Lo abbiamo scritto diverse volte, ma continua ad essere il suo imprinting. Se quanto abbiamo visto durante la puntata al falò del confronto tra Annamaria e Antonio (rimasto inArticolo completo: Tempatation Island: come finirà il falò tra Annamaria e Antonio? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Beatrice De Masi è la single che, a Temptation Island 2020, il compagno di Antonella Elia Pietro Delle Piane - celebre attore, doppiatore e regista - ha confessato di aver baciato. Scopriamo ...

Tutta una farsa? Accuse contro Antonella Elia a Temptation Island

Antonella Elia e Pietro Delle Piane: è tutta una farsa? Durante la scorsa puntata di Temptation Island, Antonella ha avuto modo di vedere alcuni video del fidanzato davvero forti. In questi, la showgi ...

