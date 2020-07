Sul New York Times il premio Nobel Krugman scrive che l’Italia è un esempio per la gestione del Coronavirus (Di sabato 25 luglio 2020) Giovedì 23 luglio il New York Times ha pubblicato un editoriale firmato da Paul Krugman, premio Nobel per l’Economia nel 2008, che elogia l’Italia come modello positivo per la gestione dell’emergenza Coronavirus, evidenziando all’opposto i cattivi risultati ottenuti negli Stati Uniti dall’amministrazione del presidente Donald Trump. “Perché l’America di Trump non può essere come l’Italia?”, si chiede Krugman nel titolo dell’articolo. Il premio Nobel ricorda come il nostro paese sia stato il primo in Occidente a essere colpito da una grande ondata di contagi da Covid-19 (“gli ospedali sono stati sopraffatti e il bilancio delle ... Leggi su tpi

