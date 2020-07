Stella Bossari, la figlia di Daniele e Filippa Lagerback è bellissima. Eccola, ormai cresciuta (Di sabato 25 luglio 2020) Filippa Lagerback e Daniele Bossari sono la conferma del fatto che, grazie all’amore, si può sconfiggere praticamente tutto. Il noto conduttore televisivo viveva da anni uno grave stato di depressione, una grande sofferenza lo ha portato a maturare una dipendenza dall’alcol che lo stava allontanando sempre più dai suoi cari. La stessa moglie, durante un’intervista, aveva definito quel lungo periodo come un vero e proprio inferno. E anche la presenza della figlia Stella Bossari è stata fondamentale. L’esperienza vissuta nella spiata casa di Cinecittà, nei panni di concorrente del GF Vip, è stata la svolta che ha permesso a Daniele Bossari di risorgere con coraggio dalle sue ... Leggi su tuttivip

Era il 2018 quando Daniele Bossari vinceva Il Grande Fratello Vip e nelle nostre case, oltre che in quella famosissima di Cinecittà, per la prima volta (o quasi) entrava la figlia Stella. Lunghissimi ...Stella Bossari sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella. È da quando è apparsa splendida in lilla al matrimonio dei genitori che i fan della coppia sono impazziti per lei e oggi è d ...