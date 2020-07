"Stato d'emergenza, ci penso io". Immigrati, Lampedusa muore? Il sindaco scavalca un governo di incapaci (Di sabato 25 luglio 2020) Se un governo allo sbando non sa come gestire l'emergenza a Lampedusa, colpita da una sconvolgente raffica di sbarchi di Immigrati, ci pensa direttamente il sindaco della città, Totò Martello. Il quale sfodera il pugno di ferro: "È una situazione ormai ingestibile. Se il governo non proclamerà lo Stato di emergenza per Lampedusa lo farò io. L'hotspot non è più in grado di accogliere migranti, la responsabilità di questa emergenza non può ricadere sul sindaco, sull'amministrazione comunale e sui Lampedusani". Insomma, il sindaco si dice pronto a scavalcare il ... Leggi su liberoquotidiano

LegaSalvini : CORONAVIRUS, IL SOSPETTO DI #SALVINI: 'IL GOVERNO SPARGE INFETTI PER GIUSTIFICARE LO STATO D'EMERGENZA?' - LegaSalvini : 'NON LI FACCIAMO USCIRE DALL'AULA': STATO D'EMERGENZA, LA MINACCIA DI #SALVINI AL GOVERNO - ivanscalfarotto : Noi dobbiamo andare al di là dell’idea dell’assistenzialismo, dello Stato che si occupa di te, che ti paga il reddi… - pvsassone : RT @repubblica: Migranti, il sindaco di Lampedusa: 'Dichiaro stato di emergenza'. Il mercantile Cosmo in attesa di un porto sicuro https://… - infoitinterno : Migranti, il sindaco di Lampedusa: «Dichiaro lo stato di emergenza, hotspot al collasso» -