Stasera Italia, Antonio Socci contro Cazzola: "Ha detto che col vaccino anti-influenzale si limita l'epidemia di Covid" (Di sabato 25 luglio 2020) Qualcosa non torna a Stasera Italia, il programma di Rete 4 condotto da Veronica Gentili. Qualcosa non torna nella puntata del 24 luglio, almeno secondo Antonio Socci, che punta il dito su Twitter, laddove cinguetta: "A Stasera Italia tre ospiti tutti e tre pro Mes. Scontato", premette. "Poi Giuliano Cazzola s'improvvisa medico e auspica una vaccinazione anti-influenzale di massa perché così non si confonde col Covid-19. Ma ha detto pure che col vaccino anti-influenzale si limita l'eventuale epidemia di Covid? Ho capito bene?", concludo Socci con evidente e amara ironia. ... Leggi su liberoquotidiano

