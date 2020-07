Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo: due giornate a Luppi (Di sabato 25 luglio 2020) Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 25 luglio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE giornate EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONELuppi Davide (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere, al termine della gara, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni irriguardose. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARAGHIRINGHELLI Luca (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.LOPEZ GASCO Walter Alberto (Salernitana): per essersi reso responsabile di un fallo ... Leggi su calcioweb.eu

