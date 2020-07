Speranza su Coronavirus: Situazione Internazionale Preoccupante (Di sabato 25 luglio 2020) “Il numero di nuovi casi nel mondo continua a crescere in modo Preoccupante“. Così si esprime Roberto Speranza con un post su Facebook in merito al Coronavirus e alla Situazione Internazionale. Il Ministro della Salute Speranza, sempre in merito al Coronavirus, continua: “Dobbiamo tutelare il nostro Paese dentro un quadro Internazionale che sta peggiorando. Viviamo in un solo pianeta. Questa battaglia si vince con determinazione e solidarietà“. L’Oms intanto registra un nuovo record nell’incremento giornaliero dei contagi: 284.196 casi nelle ultime 24 ore. Leggi su youreduaction

