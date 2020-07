Speranza: “Casi di coronavirus in aumento nel mondo, tutelare l’Italia” (Di sabato 25 luglio 2020) ROMA – “Il numero di nuovi casi nel mondo continua a crescere in modo preoccupante. Ieri sono stati registrati 284.196 positivi in piu’ in sole 24 ore. Dobbiamo tutelare il nostro Paese dentro un quadro internazionale che sta peggiorando. Viviamo in un solo pianeta. Questa battaglia si vince con determinazione e solidarieta’“. Roberto Speranza, ministro della Salute, lo scrive su Facebook. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Speranza: “Casi di coronavirus in aumento nel mondo, tutelare l’Italia” Migranti, Musumeci: “In Sicilia è emergenza senza tregua” Comunali, centrodestra compatto su Brugnaro: “Ha una marcia in più” Recovery fund, Zingaretti: “Orientare settori chiave verso l’innovazione” Tg Agricoltura, edizione del 25 luglio 2020 VIDEO | ‘Il Libro Incartato’, verso le ultime frontiere del mondo con Toni Bruno Leggi su dire

Agenzia_Ansa : #coronavirus E' allarme #badanti nel #Lazio dopo i casi di due donne positive rientrate dalla #Romania #ANSA - Adnkronos : Covid, Speranza: 'Preoccupa aumento casi nel mondo, tutelare Italia' - Vocecontrocorr1 : Casi in aumento di #Covid19 nel mondo, Speranza: 'Bisogna tutelare l'Italia'. Le parole del ministro ?? - StefanoCarrera : @LegaSalvini Nessuna differenza, solo persone che scappano da una realtà atroce nella speranza di creare un futuro… - v3rd3acqua : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus E' allarme #badanti nel #Lazio dopo i casi di due donne positive rientrate dalla #Romania #ANSA https://t.… -