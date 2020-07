Spal-Torino (26 luglio ore 19:30): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 25 luglio 2020) La Spal sta scegliendo il modo peggiore di salutare la serie A e il 6-1 incassato mercoledì dalla Roma ha confermato lo sbandamento di una squadra che ha perso le ultime sei partite consecutive. Al Mazza arriva il Torino che è quasi al sicuro ma a sei punti di vantaggio sul Lecce non ha ancora … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

infobetting : Spal-Torino (26 luglio ore 19:30): formazioni, quote, pronostici - saveriocamba : Detto ciò oggi il Torino con la Spal vince. Quindi a meno che nonostante la salvezza decidano di giocarsela contro… - GreenMidnight1 : RT @saveriocamba: La combinazione di risultati che devono incastrarsi oggi per continuare a credere nel 5° posto. Bologna - Lecce: vittori… - saveriocamba : La combinazione di risultati che devono incastrarsi oggi per continuare a credere nel 5° posto. Bologna - Lecce: v… - infoitsport : Spal-Torino, Serie A: formazioni, pronostici, streaming -