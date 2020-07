Spal, Di Biagio: "Vogliamo vincere per chiudere bene" (Di sabato 25 luglio 2020) FERRARA - "Mi aspetto che il Torino venga a cercare di fare a tutti i costi risultato. Da parte nostro mi aspetto una prova positiva e un risultato positivo. Diventa tutto più complicato quando i ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Spal Biagio

La SPAL arriverà all’appuntamento col Torino (domenica 26 luglio ... Valoti, Fares) probabilmente indurrà Luigi Di Biagio a utilizzare qualcuno dei giovani aggregati in rosa: “Qualche ragazzo a ..."Mi aspetto un Torino che verrà a giocare per fare risultato a tutti i costi. Mi aspetto una prova positiva da parte nostra e un risultato positivo. Quando non arrivano i risultati, viene tutto molto ...