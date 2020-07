Southampton-Sheffield United (domenica, ore 17:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 25 luglio 2020) Dopo il campionato che ha fatto lo Sheffield questo ottavo posto crediamo che vorrà tenerselo stretto. Decimo suonerebbe decisamente meno bene ma senza vincere questa partita il rischio di scivolare in classifica esiste eccome. Ralph Hasenhüttl invece contenderà l’undicesimo posto a Carlo Ancelotti e anche l’austriaco, così come Chris Wilder, è uno che non molla … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Ultime Notizie dalla rete : Southampton Sheffield Southampton-Sheffield United (domenica, ore 17:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting Premier League, Liverpool show nel giorno della festa

Bagarre in zona Champions League, dove il Manchester United si fa fermare in casa dal West Ham: Greenwood risponde ad Antonio. Il Chelsea però manca il match-point perdendo in casa del Liverpool già c ...

Premier League 2019-2020, 37^ giornata: vincono Everton e Wolves, pari Brighton-Newcastle

Successo importante in chiave europea per il Wolverhampton che grazie al 2-0 sul Crystal Palace supera il Tottenham e sale al sesto posto (ultimo disponibile per l'Europa League). L'Everton di Ancelot ...

Bagarre in zona Champions League, dove il Manchester United si fa fermare in casa dal West Ham: Greenwood risponde ad Antonio. Il Chelsea però manca il match-point perdendo in casa del Liverpool già c ...Successo importante in chiave europea per il Wolverhampton che grazie al 2-0 sul Crystal Palace supera il Tottenham e sale al sesto posto (ultimo disponibile per l'Europa League). L'Everton di Ancelot ...