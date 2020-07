Sondaggi politici: segnali di ripresa per il M5s (Di sabato 25 luglio 2020) Sondaggi politici: Lega primo partito ma il Pd si avvicina, dopo settimane di discesa arrivano segnali di ripresa per il M5s. Dopo Bruxelles bene Conte Il Partito Democratico continua a ridurre lo svantaggio dalla Lega nel consenso ai partiti, ma nell’ultima settimana e’ il M5S ad aver registrato l’incremento maggiore (+0,4%). E’ quanto emerge dal Sondaggio di Monitor Italia, nato dalla… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

