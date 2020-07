Sondaggi: la Meloni al 18%, a un passo dai 5 Stelle. Lega resta prima al 23,1% (Di sabato 25 luglio 2020) Roma, 25 lug – Non si ferma la crescita di consensi per Fratelli d’Italia, almeno secondo un Sondaggio Ipsos pubblicato dal Corriere della Sera e ripreso da tutti i media. Il partito di Giorgia Meloni infatti balza al 18% – il miglior risultato di sempre nei Sondaggi – con una crescita dell’1,7% rispetto all’ultima rilevazione. E’ chiaro quindi che prosegue il travaso di voti a vantaggio di FdI nell’elettorato di centrodestra. Anche perché la Lega – che si conferma primo partito con il 23,1% dei consensi – segna un nuovo calo (-0,9%), così come Forza Italia (-0,3%), che si attesta al 6,9%. Al contrario, FdI incalza sempre più M5S e Pd e potrebbe addirittura diventare secondo partito, se i consensi dovessero continuare a crescere. Pd al ... Leggi su ilprimatonazionale

