Sondaggi IPSOS: la Lega cala, Meloni si avvicina (Di sabato 25 luglio 2020) Il Sondaggio IPSOS illustrato oggi sul Corriere della Sera da Nando Pagnoncelli dice che la Lega, pur mantenendosi al primo posto con il 23,1%, subisce una flessione (-0,9%) ed è seguita dal Pd, anch’esso in calo (-0,8%), che con il 19,6% si riporta ai valori di fine febbraio. Al terzo posto si colloca il MoVimento 5 Stelle con il 18,9% (+0,9%), quindi FdI che fa segnare una crescita di 1,7% attestandosi al 18% (il miglior risultato di sempre nei Sondaggi), e Forza Italia con il 6,9% (-0,3%). Alle loro spalle si collocano quattro forze politiche con valori compresi tra 2,5% e 2,9%: si tratta di Sinistra Italiana-Articolo uno con il 2,9% (+0,6%) alla pari con Europa Verde (+1%), Azione (-0,3%) e Italia Viva (-0,4%) entrambe con ... Leggi su nextquotidiano

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 9 al 22 luglio dagli istituti Euromedia, Ipsos, Ixè, SWG e Tecnè. La ponderazione ...

Sondaggi politici: quarto scenario Nel quarto scenario del sondaggio elaborato da Ipsos, si prevede ancora il Germanicum ma con una soglia nazionale abbassata al 3% e sempre con il 15% in una regione.

