Somiglianza tra Paola Caruso e Wanda Nara (Di sabato 25 luglio 2020) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Ciao Isa e Chia! Ma Paola Caruso con questo nuovo naso non vi pare sia identica a Wanda Nara? Un abbraccio, Simo Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post ... Leggi su isaechia

giorgio1moro : L’incredibile somiglianza tra @Federissao e Max Brown attore di #TheRoyals - Mr_Mbb : La somiglianza (fisica) tra Muriel e il Fenomeno è inquietante - beabrunello : @IlaDeAngelis la somiglianza tra le due é devastante, mi sento giustificata ??????? - Kindisguise : @mrzchm Temo tu non abbia capito il mio tweet. Bowie lo conosco, grazie. Ho chiesto: dove noti una benché minima so… - nellopotatoo : @_ichooseoned MA SOLO IO NOTO UNA CERTA SOMIGLIANZA TRA MARCO E NOAH??? TIPO NELLO SGUARDO -

