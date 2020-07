Sindaco di Lampedusa avverte: svuotare centro accoglienza o dichiaro stato emergenza (Di sabato 25 luglio 2020) "Se non viene svuotato urgentemente il centro di accoglienza di Lampedusa dichiaro lo stato di emergenza. Deve essere immediatamente svuotato, abbiamo più di mille migranti all'interno". Così, parlando con Askanews il Sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, lancia il suo ultimatum al Governo. Quanto tempo concede al Governo prima di dichiarare lo stato di emergenza? "Intanto aspettiamo oggi" precisa. Poi attacca il leader del Carroccio."L'onorevole Salvini continua a comportarsi da mentitore seriale, sostenendo che quando lui era ministro `non c'erano più sbarchi': nulla di più falso. Quando Salvini era ministro gli sbarchi a Lampedusa sono sempre proseguiti, basterebbe ... Leggi su ilfogliettone

