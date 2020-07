Siamo tutti Wall Street Journal, contro il pensiero unico dei teppisti dei social (Di sabato 25 luglio 2020) Un articolo pubblicato ieri sulla pagina delle opinioni del Wall Street Journal ha promesso ai lettori che la linea editoriale dei commenti del quotidiano finanziario non subirà i ricatti conformisti e intolleranti del mondo progressista che da qualche tempo si stanno imponendo con maggiore virulenza sulle scelte dei giornali americani. L’articolo era la risposta del board della op-ed page, da cinquant’anni una ridotta intellettuale del mondo conservatore, a una lettera di 280 giornalisti dello stesso quotidiano che chiedeva maggiore accuratezza e rigore nel curare quella pagina. La replica è stata secca: non cederemo alla cancel culture, alla cultura della cancellazione di un pensiero non ortodosso, non Siamo il New York Times che ha dovuto licenziare il responsabile dei ... Leggi su linkiesta

Ultima settimana di luglio - primi giorni di agosto ed ecco ancora un cambio nel tempo di questa estate della variabilità e del passaggio repentino agli estremi. Se l'ultimo fronte temporalesco di ven ...

È un giorno speciale per Al Bano e Romina: 50 anni fa, il 26 luglio del 1970, i due cantanti andavano all’altare. Le loro Nozze D’Oro sono una ricorrenza speciale, seppur inusuale: i due non stanno pi ...

Ultima settimana di luglio - primi giorni di agosto ed ecco ancora un cambio nel tempo di questa estate della variabilità e del passaggio repentino agli estremi. Se l'ultimo fronte temporalesco di ven ...