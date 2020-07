Serie A, vittorie di Napoli e Inter. Successo del Parma a Brescia (Di domenica 26 luglio 2020) Serie A, i risultati di sabato 25 luglio 2020: vincono Napoli, Inter e Parma. ROMA – Serie A, i risultati di sabato 25 luglio 2020. La trentaseiesima giornata prosegue con altre tre sfide in programma. Nella prima partita il Parma nel finale supera il Brescia con il punteggio di 2-1. Nella seconda sfida vittoria dell’Inter che supera 3-0 il Genoa e si porta al secondo posto in classifica. Nell’anticipo serale il Napoli batte 2-0 il Sassuolo al termine di una sfida con il Var protagonista (quattro gol annullati ai neroverdi ndr). Serie A, i risultati di sabato 25 luglio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di Serie A di sabato 25 luglio 2020, match validi per la ... Leggi su newsmondo

