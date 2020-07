Serie A, Napoli-Sassuolo: Gattuso rilancia Zielinski, De Zerbi senza Boga e Bourabia. Le probabili formazioni (Di sabato 25 luglio 2020) Si completa il quadro degli anticipi della 36esima giornata del campionato di Serie A.Questa sera, fra le mura dello Stadio "San Paolo" andrà in scena la sfida tra Napoli e Sassuolo. Abbandonate ormai le ultime speranze di conquistare una storica qualificazione in Europa, gli uomini di Roberto De Zerbi non hanno molto da chiedere alla classifica, al contrario dei partenopei che vorrebbero blindare il quinto posto. Tra assenze e ritorni in campo, anche questo match dovrebbe riservare delle novità di formazione per quanto riguarda entrambe le compagini.In occasione dell'incontro in programma alle ore 21.45 - che sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN - Milik potrebbe avere una chance dal primo minuto, dando vita alla solita staffetta per il ruolo di prima punta ... Leggi su mediagol

SNAI_Official : Secondo match point per la #Juventus: riuscirà la squadra di Sarri a centrare l'obiettivo? Sugli altri campi,… - Aldo_Ptrdngl : RT @IlBacchettone: Gli Ultras del @FcCrotoneOff ci accolsero benissimo in casa loro e a Napoli fecero cori per Ciro. Bentornati in serie A… - BilskyVictor : 12:15 Serie A Italiana Brescia vs Parma ESPN 2 14:30 Serie A Italiana Genoa vs Inter Milan ESPN 2 16:45 Serie A I… - ilnapolionline : SERIE A - Inter-Napoli, occhio ai 4 diffidati - - CriscuoloBruno : RT @IlBacchettone: Gli Ultras del @FcCrotoneOff ci accolsero benissimo in casa loro e a Napoli fecero cori per Ciro. Bentornati in serie A… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Napoli Il Napoli si è perso. Gattuso: "Così al Barça facciamo solo il solletico" La Gazzetta dello Sport Il Milan ferma l'Atalanta, l'Inter prova il sorpasso

1 a 1 con i gol di Chalanoglu e Zapata e il rigore parato da Donnarumma. Oggi i nerazzurri, ospiti del Genoa, in caso di vittoria possono scavalcare la Dea e tornare al secondo posto. Brescia-Parma e ...

Marino: "La Juventus ha avuto un solo problema. Serie A, non si può andare avanti così"

L'ex dirigente del Napoli, ora in forza all'Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato nel corso di Microfno Aperto della Juventus. Pierpaolo Marino, Direttore area tecnica Udinese calcio, in passato dirig ...

1 a 1 con i gol di Chalanoglu e Zapata e il rigore parato da Donnarumma. Oggi i nerazzurri, ospiti del Genoa, in caso di vittoria possono scavalcare la Dea e tornare al secondo posto. Brescia-Parma e ...L'ex dirigente del Napoli, ora in forza all'Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato nel corso di Microfno Aperto della Juventus. Pierpaolo Marino, Direttore area tecnica Udinese calcio, in passato dirig ...