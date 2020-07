Serie A, le probabili formazioni delle partite di oggi: Conte si affida alla coppia Martinez-Lukaku (Di sabato 25 luglio 2020) Serie A, le probabili formazioni – Dopo la sfida tra Milan e Atalanta che ha regalato emozioni, continua il programma per la 36esima giornata del massimo campionato italiano. Si giocano partite importanti e che promettono spettacolo. Nella prima sfida in campo Brescia e Parma, due squadre che sono tornate molto male dopo il lockdown. Alle 19.30 si sfidano Genoa e Inter, l’11 di Nicola si è avvicinato moltissimo alla salvezza dopo il successo nel derby contro la Sampdoria, i nerazzurri non conquistano bottino pieno da due giornate. In serata una gara scoppiettante, quella tra Napoli e Sassuolo: due compagini che giocano un ottimo calcio. Serie A, le probabili formazioni Brescia-Parma BRESCIA (4-4-2): Joronen; Semprini, ... Leggi su calcioweb.eu

salvione : Diretta Napoli-Sassuolo ore 21.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - salvione : Diretta Genoa-Inter ore 19.30: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming - sportli26181512 : Diretta Napoli-Sassuolo ore 21.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni: La squadra di Gattuso r… - Pall_Gonfiato : #SerieA: le ultime dai campi per i match #BresciaParma, #GenoaInter e #NapoliSassuolo - sportli26181512 : Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 36^ giornata: Tre partite in programma nel sabato di Serie… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie probabili Probabili formazioni Serie A: giornata 36 Goal.com Juventus-Sampdoria, probabili formazioni: torna Bonucci, Higuain in panca

Juventus-Sampdoria, le probabili formazioni della 36a giornata di Serie A 2019-2020. Domani, domenica 26 luglio, la Juve di Maurizio Sarri cercherà di chiudere il discorso di uno scudetto che sta dive ...

Diretta Brescia-Parma ore 17.15: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

BRESCIA - Il Parma ha ritrovato la vittoria nello scorso turno di campionato dopo due sconfitte di fila. I gialloblù, infatti, hanno battuto il Napoli 2-1 e sono saliti al decimo posto della classific ...

Juventus-Sampdoria, le probabili formazioni della 36a giornata di Serie A 2019-2020. Domani, domenica 26 luglio, la Juve di Maurizio Sarri cercherà di chiudere il discorso di uno scudetto che sta dive ...BRESCIA - Il Parma ha ritrovato la vittoria nello scorso turno di campionato dopo due sconfitte di fila. I gialloblù, infatti, hanno battuto il Napoli 2-1 e sono saliti al decimo posto della classific ...