Serie A, Brescia-Parma: assenti Donnarumma e Cornelius, sfida Torregrossa-Inglese. Le probabili formazioni (Di sabato 25 luglio 2020) Si torna in campo per il 36esimo turno di Serie A.Il primo anticipo delle gare del sabato di campionato sarà la sfida che vedrà opporsi sul prato del Mario Rigamonti Brescia e Parma. Con i lombardi ormai condannati alla categoria cadetta e gli emiliani che navigano in zone ormai tranquille della classifica, si prospetta un match dove nessuna delle due compagini abbia qualcosa da difendere per le rispettive ragioni. Con un incontro che conta più per la mera statistica che per le ambizioni, le sorprese in entrambe le formazioni non mancano, anche e soprattutto in vista della prossima stagione.La partita tra rondinelle e ducali - prevista per le 17:15 in diretta su Sky Sport 2 - vedrà i padroni di casa scendere in campo senza il ... Leggi su mediagol

