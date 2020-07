Serie A: Brescia-Parma 1-2 (Di sabato 25 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 25 LUG - Parma batte Brescia 2-1, 0-0, nel primo anticipo odierno della 36/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato nello stadio Mario Rigamonti di Brescia. I gol tutti ... Leggi su corrieredellosport

Solo un pari per l'Inter, 0-0 a San Siro, contro la Fiorentina nella 35esima di Serie A. Per la Juventus, stasera in trasferta contro l'Udinese, sarà quindi primo match point scudetto,in caso di vitto ...Brescia, 25 luglio 2020 - Il Parma, grazie a Darmian e al super gol di Kulusevski, s’impone 2-1 sul Brescia. Dessena, per i padroni di casa, sigla il momentaneo pareggio per le rondinelle. Da segnalar ...