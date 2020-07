Serie A, Brescia-Parma 1-2: un altro gioiello di Kulusevski decisivo nel finale (Di sabato 25 luglio 2020) Uno splendido gol di Dejan Kulusevski al minuto 81 risolve il match del 'Rigamonti' a favore del Parma contro il già retrocesso Brescia. Lo svedese, migliore in campo, sfrutta nel modo migliore l'... Leggi su tgcom24.mediaset

g_brescia : LA LEGGE SUL CONFLITTO D’INTERESSI VA APPROVATA ENTRO FINE ANNO Per @Mov5Stelle è una priorità.Vogliamo norme seri… - pasqualinipatri : SERIE A | Il Parma vince ancora: con il Brescia ancora decisivo Kulusevski - marcobremb : Comunque dal Brescia mi aspettavo una Serie A nettamente più dignitosa. E chiedere oltre i 20M per Tonali con prest… - zazoomblog : Risultati Serie A 36ª giornata: il Parma vince a Brescia [FOTO e CLASSIFICA] - #Risultati #Serie #giornata: #Parma - edicolasportiva : FINALE Brescia-Parma 1-2: assist e gol di Kulusevski, gialloblù decimi -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Brescia

Parma batte Brescia 2-1 (0-0) nel primo anticipo odierno della 36/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato nello stadio Mario Rigamonti di Brescia. I gol Formazioni ...Solo un pari per l'Inter, 0-0 a San Siro, contro la Fiorentina nella 35esima di Serie A. Per la Juventus, stasera in trasferta contro l'Udinese, sarà quindi primo match point scudetto,in caso di vitto ...