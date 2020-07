Senza mascherina in auto: scatta multa fino a 500 euro (Di sabato 25 luglio 2020) Maxi multa fino a 500 euro per chi viaggia in auto Senza mascherina. La notizia arriva da Reggio Emilia: non rispettate le norme anti covid da cinque ragazzi. Massimo di 3 persone se non congiunti. Da Reggio Emilia arriva una notizia che mette tutti sull’attenti: in macchina si deve viaggiare indossando la mascherina, e non più di 3 persone se non conviventi. In un periodo in cui c’è molta confusione riguardo le norme per contrastare il contagio da Coronavirus, in particolar modo per quanto riguarda i viaggi in auto, arriva una notizia che deve mettere in guardia. Chi non rispetta le regole base in macchina rischia una multa fino a 500 euro. È quanto successo a un ... Leggi su bloglive

