Segnalato all'antiriciclaggio: guai per il fidanzato di Casalino (Di sabato 25 luglio 2020) Federico Garau In esame una carta prepagata del 30enne José Carlos Alvarez Aguila: movimentati circa 150 mila euro sul conto. Il giovane giocava in borsa, ma è il compagno di un uomo che conosce in anticipo le decisioni del governo Capo dell'ufficio stampa e portavoce del premier Giuseppe Conte, è ormai divenuto una figura indispensabile per l'attuale esecutivo, eppure delle nubi paiono adesso addensarsi all'orizzonte per Rocco Casalino: il suo fidanzato, infatti, sembrerebbe essere finito nel mirino dell'antiriciclaggio. A dare la notizia è il quotidiano "La Verità", che dice di aver ottenuto l'informazione da una segnalazione arrivata all’ufficio antiriciclaggio della Banca d’Italia da parte dei risk manager, figure professionali incaricate di gestire e ... Leggi su ilgiornale

