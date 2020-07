Scuola, rientro il 14 settembre: il ministro Azzolina firma l'ordinanza (Di sabato 25 luglio 2020) Il ministro Lucia Azzolina ha firmato l'ordinanza che stabilisce l'avvio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/21 dal giorno 14 settembre 2020. La data vale per tutte le scuole dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema nazionale di istruzione, compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, su tutto il territorio nazionale (CORONAVIRUS, LE ULTIME NOTIZIE - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky

DaniloToninelli : Il rientro a scuola a settembre è priorità per Governo e M5S. Per questo nel #DecretoRilancio approvato oggi stanzi… - Mov5Stelle : ??QUANTE FAKE NEWS CIRCOLANO SULLA SCUOLA? ?? @AzzolinaLucia risponde alle domande più comuni sul rientro a scuola a… - fattoquotidiano : Rientro a scuola, i sindacati: “Non ci sono le condizioni per ripartire a settembre”. Azzolina: “Si riaprirà regola… - AntonioAzara : RT @SkyTG24: Scuola, rientro il 14 settembre: il ministro Azzolina firma l'ordinanza - SkyTG24 : Scuola, rientro il 14 settembre: il ministro Azzolina firma l'ordinanza -