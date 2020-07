Scoppia la bomba Lampedusa. Virus e migranti, la protesta clamorosa (Di sabato 25 luglio 2020) Scoppia la bomba Lampedusa. Gli sbarchi di migranti sull'isola siciliana continuano senza che il governo intervenga. E così il sindaco della più grande delle Pelagie annuncia che se Roma non proclamerà lo stato d'emergenza "lo farò io". "È una situazione ormai ingestibile - ha detto Totò Martello - L'hotspot non è più in grado di accogliere migranti, la responsabilità di questa emergenza non può ricadere sul sindaco, sull'amministrazione comunale e sui Lampedusani". Nell'isola ora si trovano oltre mille migranti, dieci volte la capienza massima prevista. E il sindaco esasperato pensa di scavalcare il governo e la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. C'è spazio anche per ... Leggi su iltempo

