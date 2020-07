Scoperta una fuga di metano “incredibilmente preoccupante” in Antartide: potrebbe cambiare il destino climatico della regione [VIDEO] (Di sabato 25 luglio 2020) Proprio al di sotto dei ghiacci in Antartide, i ricercatori hanno scoperto una fuga di gas che potrebbe cambiare il destino climatico della regione. Per la prima volta, gli scienziati hanno rilevato nelle acque antartiche una fuga attiva di gas metano, un gas a effetto serra con un potenziale di riscaldamento climatico 25 volte superiore all’anidride carbonica. Le fughe di metano erano già state rilevate in precedenza sott’acqua, in tutto in mondo: i microbi aiutano a mantenere le perdite sotto controllo, “ingurgitando” il gas prima che possa raggiungere l’atmosfera in quantità eccessive. Ora, secondo lo studio pubblicato il 22 luglio su ... Leggi su meteoweb.eu

Sarebbe bello non fosse vero, ma ci sono ben poche ragioni per sperarlo: l’unico modo per dimagrire è mangiare meno e muoversi di più. È una formula assodata difficile da mettere in discussione. Non è ...

Rifiuti abbandonati in viale Sclavo, intervento del Comune di Siena

Il Comune di Siena ha scoperto una discarica abusiva a poca distanza dal centro storico ed è prontamente intervenuto per la bonifica della zona. Durante i lavori di pulitura e risanamento nella parte ...

