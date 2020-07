Scoperchiato il tetto dell’azienda Danni per 200 mila euro ad Azzano (Di sabato 25 luglio 2020) I bilancio del nubifragio di venerdì 24 luglio. Ad Azzano San Paolo il vento ha divelto 1500 metri quadri di copertura. A Bergamo allagati i sottopassi di via Caniana e via San Tomaso Leggi su ecodibergamo

zazoomblog : Scoperchiato il tetto dell’azienda Danni per 200 mila euro ad Azzano - #Scoperchiato #tetto #dell’azienda - eliisabrunoni : RT @laprovinciacr: Maltempo, a #TorreDePicenardi scoperchiato il tetto dell’oratorio di San Pietro - Filo2385Filippo : RT @laprovinciacr: Maltempo, a #TorreDePicenardi scoperchiato il tetto dell’oratorio di San Pietro - laprovinciacr : Maltempo, a #TorreDePicenardi scoperchiato il tetto dell’oratorio di San Pietro - Floris_Fabio : @BambolaSimona Mmm sabato scorso mi ha scoperchiato il tetto e stasera sembra intenzionato a finire l'opera ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperchiato tetto Maltempo, scoperchiato il tetto dell'oratorio di San Pietro La Provincia METEO – MALTEMPO estremo, TROMBA d’ARIA nel Cremasco, in Lombardia: diversi DANNI e DISAGI, interrotta la viabilità ferroviaria

Nella giornata di oggi si sono verificate condizioni meteo di più diffusa instabilità non solo sulle regioni settentrionali (coinvolte dal maltempo già nei giorni trascorsi con una tromba d’aria sul b ...

Coldiretti Maltempo in Lombardia, grandine mitraglia uva in Valtellina Cremona: mais spianato

Il maltempo flagella di nuovo la Lombardia con trombe d’aria, nubifragi e grandine che in queste ore si stanno abbattendo su diverse zone della regione provocando allagamenti e criticità nelle campagn ...

Nella giornata di oggi si sono verificate condizioni meteo di più diffusa instabilità non solo sulle regioni settentrionali (coinvolte dal maltempo già nei giorni trascorsi con una tromba d’aria sul b ...Il maltempo flagella di nuovo la Lombardia con trombe d’aria, nubifragi e grandine che in queste ore si stanno abbattendo su diverse zone della regione provocando allagamenti e criticità nelle campagn ...